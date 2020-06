Ils ont fondé un foyer solide et heureux avec leurs enfants Estelle (8 ans) et Oscar (4 ans).

La Cour royale de Suède a diffusé plusieurs photos de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel à l’occasion de leurs 10 ans de mariage qui ont été fêtés ce 19 juin, une date symbolique qui avait été choisie car 34 ans plus tôt le même jour les parents de Victoria s’étaient unis.

Pour ces noces d’étain, on voit le couple en tenue de gala dans le pavillon du parc de Haga où ils vivent. La princesse porte une longue robe rose poudré du couturier libanais Elie Saab qu’elle avait mise lors de la soirée de gala donnée la veille du mariage.





Dix ans plus tard, Victoria et Daniel ont fondé un foyer solide et heureux avec leurs enfants Estelle (8 ans) et Oscar (4 ans). La princesse est d’ailleurs le membre le plus populaire de la famille royale. Pendant la pandémie, le couple a été très présent sur le terrain et dans des entretiens vidéo avec les différents acteurs engagés, en raison du confinement des souverains au vu de leur âge.

Pourtant, le chemin jusqu’à cette union n’a pas été évident, loin de là. C’est en 2002 que la princesse qui se remet d‘une douloureuse rupture sentimentale avec le richissime Daniel Collert et qui sombre ensuite dans l’anorexie, fait la connaissance de Daniel Westling, propriétaire d’une salle de sports huppée à Stockholm. Le roi Carl Gustaf ne voit pas d’un bon oeil cette relation et doute dans un premier temps des capacités d’adaptation du jeune homme à ce destin royal.

Il faudra sept années avant que Victoria puisse imposer son choix du cœur. Les fiançailles sont années le 24 février 2009 mais le mariage n’est fixé qu’au 19 juin 2010. Entre-temps, Daniel doit en effet être opéré et greffé d’un rein donné par son père. Une longue convalescence s’est ensuite imposée.

Dans cet intermède avant le mariage, Daniel Westling doit subir la comparaison défavorable avec le fiancé de la princesse Madeleine, sœur de Victoria. Clairement, Madeleine et l’avocat Jonas Bergström forment un couple bien plus glamour. Le jeune homme a une belle situation professionnelle et est très apprécié par le roi de Suède.

En avril 2010, deux mois avant le jour du mariage de sa sœur, Madeleine fait annoncer la rupture de ses fiançailles suite à une infidélité passée (avant leur engagement) de Jonas Bergström dévoilée par la presse.

Le regard de l’opinion publique commence alors à changer à l’égard de Daniel Westling. On le trouve discret, sachant tenir sa place dans l’ombre de la princesse héritière.

Le mariage sous le soleil de Stockholm réunit tout le Gotha. De la terrasse du Palais royal, Victoria s’adresse à la foule en la remerciant de lui "avoir donné son prince".

Depuis lors, pas un seul faux pas de la part de Daniel devenu prince de Suède. Il s’est centré sur le domaine du développement des entreprises et la pratique du sport chez les jeunes. D’apparence réservée, il est décrit comme une personne très affable et connaissant ses sujets.

On a aussi pu voir qu’il gérait à la perfection son rôle de père et même d’oncle, parvenant à calmer sa turbulente nièce la princesse Leonor lors d’un mariage.

Victoria et Daniel de Suède partagent régulièrement des photos de leur famille en vacances, lors de fêtes, au gré des saisons. Il s’en dégage clairement une image d’une vie sereine et épanouie, socle indispensable pour ce destin royal qui les attend.