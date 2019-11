Peu de personnes le savent, mais Natacha Amal a vécu une histoire d’amour avec le chanteur Prince fin des années 80. Mais ce n’est pas pour autant que la Belge a poussé la chansonnette. "Prince voulait me faire chanter" , nous confie celle qui, plus jeune, avait envie de chanter mais pas après avoir connu l’interprète de Purple Rain . "Quand j’ai été chez lui à Minneapolis et qu’il m’a présentée à sa famille, il était tout fier car, justement, je ne ressemblais pas à ses autres petites amies ou fiancées obsédées par l’idée de faire des disques. Moi, ce n’était pas mon obsession du tout, j’étais encore au conservatoire. Je voulais juste être comédienne de théâtre, je n’ambitionnais même pas la télé ou le cinéma."

." Leur première rencontre remonte en effet à l'un des concerts de la star à Forest national. C'était en 1987.: ‘Prince veut vous voir après le concert où vous voulez’.

Prince est tout de suite tombé sous le charme de la future Femme de loi. "Il me demande de rester avec lui les deux jours suivants pour visiter Bruges. Prise de panique, je profite qu’il est endormi pour disparaître. Six mois plus tard, il me retrouve via mon agence de mannequins. Prince était attiré par moi car il cherchait une fille différente qui ne soit pas intéressée par la star mais par l’homme uniquement. Il voulait même me faire chanter, enregistrer un disque. On s’est vu de façon épisodique pendant un an et demi."

"Je pensais que c'était juste une rencontre d'une fois... Et, en fait, j'ai été invitée six mois plus tard chez lui à Minneapolis. Il y avait tout un protocole, c'était assez marrant (sourire). Mes professeurs de conservatoire étaient même dans le coup! Car j'ai dû leur dire que j'allais m'absenter. J'avais un billet d'avion première classe, etc. je devais partir le lendemain. C'était un délire total! Ils m'ont dit: vas-y! Un de mes profs m'a même dit: tu es trop jolie pour qu'un jour on pense que tu as du talent. Il faudrait que tu sois mieux que les autres, meilleure encore! Il m'a alors dit que c'était très très bien que j'aille voir une vraie star pour me rendre compte du boulot et des sacrifices que cela demande."

"C'était une vraie relation, assure Natacha Amal. Prince m'a même proposé de rester là-bas. Il m'a même proposé de chanter. Puis, moi, j'ai dit: non, non, je veux être actrice de théâtre, j'étais encore au conservatoire. Il m'a dit de rester avec lui. 'Si tu ne veux pas chanter, tu peux être mon assistante et vivre avec moi'. Je crois que j'ai eu un peu la trouille car j'étais trop jeune. Et puis, j'avais vraiment cette obsession de devenir une grande actrice de théâtre."

Il y a eu d'autres célébrités -de la chanson- avec qui la comédienne belge a eu des relations mais elle ne dévoilera pas leurs noms. "C'était quand j'étais plus jeune. Et I'm not a starfucker (rire)! Non mais c'est vrai, les autres, je n'en parle pas car ils sont encore vivants (sourire)!