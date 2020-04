On l’a connue chanteuse (ah, son Canoë rose…) et actrice (Navarro). Mais si elle aime toujours ces deux métiers, depuis une dizaine d’années, Viktor Lazlo est aussi auteure. Son dernier roman, Trafiquants de colère, est sorti il y a quelques mois à peine. Aujourd’hui, depuis son confinement parisien, elle nous envoie cette longue bafouille…

"Le plus dur est de quitter le lit. Alors que la veille, en me couchant, je m’étais dit qu’avec huit heures de repos, je serais fraîche comme une rose dès potron-minet. Eh bien non. La perspective des heures qui défilent sans pouvoir embrasser un visage aimé me donne envie de plonger sous les draps et de ne plus changer l’eau des fleurs… Vous me direz, les fleurs ont fané depuis longtemps et je n’ai pas de volets.

(...)