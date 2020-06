Ray Garrison (Vin Diesel) est un soldat d’élite tué par Axe (Toby Kebbell), un vilain qui torture ses victimes aux rythmes de "Psycho Killer" de Talking Heads. Notre militaire, que l’on pensait mort de chez mort se réveille alors dans un laboratoire de la compagnie Rising Spirit Technologies (RST). Emil Harting (Guy Pearce), qui dirige cet endroit va tout mettre en œuvre pour transformer notre héros de service en machine de guerre invincible. Comment ? En lui injectant dans son sang des "nanites", des sortes de nano-robots qui boosteront ses sens et ses capacités physiques. Ce qu’ignore Ray, c’est que ce bon docteur n’a qu’un objectif : faire de lui un cobaye et vendre cette technologie au plus offrant. Du coup, notre va t’en guerre va se rebiffer. Produit par Diesel, Bloodshot est une production divertissante. Comme à son habitude l’acteur américain se donne à fond. Mais pour le reste, c’est la grosse déception.