Le 22 mars dernier, l'ex-star du Bigdil avait en effet publié une vidéo prise depuis son lit d'hôpital. "J'ai cassé ma guibole" disait-il en montrant sa jambe gauche plâtrée.

Quelques semaines plus tard, Vincent Lagaf’ donne donc comme promis de ses nouvelles à ses abonnés... en fauteuil roulant. “Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles, ça fait très plaisir, commence-t-il dans sa vidéo sur Instagram avant de faire de l'humour comme il en a le secret. Comme vous pouvez le constater, je suis quelque peu immobilisé, mais par contre, je suis mobile. J’ai la possibilité de me déplacer à volonté”. On le voit en effet tourner sa chaise électrique dans son jardin avant de parler de sa rééducation qui va débuter.

“Voilà 15 jours que ça cicatrice, poursuit Megagaf de Fort Boyard. Cet après-midi, il n’est pas impossible que je me fasse retirer les quelque 25 agrafes que j’ai le long de la cheville. Il me reste quinze jours et je commence la rééducation. Donc tout va bien!” Et de conclure en rassurant ses fans. “Merci de vous inquiéter pour moi. Je travaille sur plein de projets”. A commencer par le tournage d'une émission -pour RMC Découverte- consacrée justement aux sports mécaniques, interrompu en raison de son accident. “On reprendra d'ici à quatre semaines’.