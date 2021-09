De jour comme de nuit, la Belge de 44 ans, membre du jury cette année, a bluffé son monde dans des tenues immaculées. Pour le premier tapis rouge, l'actrice avait opté pour une merveilleuse robe en soie fendue signée Christian Dior. Et comme les brunes ne comptent pas pour des prunes, l'Espagnole a elle aussi sorti le grand jeu. Au bras de Pedro Almodovar, la compagne de Javier Bardem avait quant à elle misé sur une tenue noire et blanche Chanel ce mercredi soir. La Mostra de Venise se tient jusqu'au 11 septembre.

C'est la rentrée, et Venise monopolise tous les regards. Après un show éblouissant organisé par Dolce & Gabbana, la ville italienne bat désormais au rythme de la Mostra. Ce 1er septembre, la 78e édition du festival du cinéma était inaugurée en grande pompe et avec classe. Les meilleures représentantes de ce lancement glamour à souhait ? Virginie Efira et Penelope Cruz.