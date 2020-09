Virginie Efira et Omar Sy sont actuellement à l'affiche du film "Police" qui met en scène les dilemmes moraux que ressentent les policiers lorsqu'ils doivent reconduire des illégaux à la frontière. Dans ce long-métrage, la Belge et le Français tombent amoureux, ce qui a entraîné le tournage de scènes de sexe. Une grande première pour Omar Sy qui n'y avait encore jamais été confronté. Il a donc pu compter sur le coaching de notre compatriote.



"Il a fait peu de personnages sexués jusqu'ici", a expliqué l'actrice au JDD. "Omar a ce grand corps et cette virilité évidente, mais il a un regard d'enfant et c'est très intéressant. C'est vrai que ce n'est pas évident de partager une intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'idée, c'est de dédramatiser tout ça et d'y aller, même si ce n'étaient pas non plus des scènes très très chaudes".