Ce mardi, la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes a réalisé un sans-faute. Sur la croisette, son aisance et sa classe ont naturellement sauté aux yeux. En plus de ce rôle inédit, elle est également à l'affiche de deux longs-métrages sélectionnés pour ce 75e Festival de Cannes ("Revoir Paris" et "Don Juan").

Enjouée sur le tapis rouge, elle l'était beaucoup moins face à Léa Salamé. Interrogée sur France Inter, l'actrice n'a pas trop apprécié deux questions de la journaliste. "Pour vous, le Festival de Cannes en trois adjectifs, ça serait quoi?", demande celle qui a animé les débats de l'élection présidentielle pour le service public. "Oh là là là, la question des trois adjectifs", commence l'actrice en soupirant. "Joie, partage et petits canapés", continue-t-elle avec ironie.

Elle est ensuite partie dans un discours sans réellement répondre à la question. Tout en surfant sur l'idée de faire du cinéma et de poursuivre cet art qui est "pur et joyeux".

Léa Salamé lui a ensuite demandé comment elle se sentait avant cette grande première en tant que maîtresse de cérémonie. Une nouvelle fois, l'actrice de Benedetta s'est montrée tranchante: "Je me demande comment vous étiez, vous, avant de présenter le débat présidentiel ?" Pas la meilleure des ambiances donc.