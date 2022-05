Cette semaine, le prince de Galles s’est déplacé en Roumanie pour aller à la rencontre des réfugiés ukrainiens qui y ont été accueillis. Depuis le début de la guerre, le prince de Galles et d’autres membres de la famille royale britannique ont montré leur solidarité avec le pays et sa population.

Le prince de Galles connaît bien la Roumanie où il possède des propriétés dans la localité de Viscri dans la région rurale de Transylvanie. Avant la pandémie, le prince venait au printemps, s’adonnant à la marche et à l’aquarelle.

À son arrivée à Bucarest, il a été reçu au palais Elisabeta par sa cousine et amie la princesse Margareta de Roumanie et son époux le prince Radu. Si le pays n’est plus une monarchie depuis 1947, la princesse est aujourd’hui qualifiée de gardienne de la Couronne depuis le décès de son père, le très respecté roi Michel. La princesse est en outre présidente de la Croix-Rouge roumaine dont les bénévoles sont très actifs sur le terrain pour l’accueil des réfugiés ukrainiens.

L’arrière-grand-mère paternelle de la princesse Margareta, la reine Marie de Roumanie, était l’une des petites-filles de la reine Victoria. Les liens entre les deux familles sont étroits. Lors d’un récent passage à Londres, la princesse et son époux avaient d’ailleurs été reçus en audience privée par la reine Elizabeth au château de Windsor.

Vêtue d’un tailleur-pantalon bleu et d’un pull ligné bleu et jaune aux couleurs de l’Ukraine, la princesse Margareta a guidé le prince Charles à Romexpo qui est un centre d’accueil et d’hébergement temporaire des réfugiés. Fin avril, on estimait à près de 800 000 réfugiés ukrainiens qui avaient transité par la Roumanie avant de poursuivre vers d’autres pays.

Le prince a prolongé son séjour en se rendant avec des amis en Transylvanie où il fut aperçu vendredi se promenant dans une forêt.

On a par ailleurs appris que le couple princier roumain sera convié aux festivités du Jubilé de platine qui se dérouleront du 2 au 5 juin.