Leur amitié n'a jamais vraiment été connue du grand public. Et pourtant... Vitaa et Carla Bruni semblent être liées. Mercredi, la première a fait une belle déclaration à la seconde.

"Il y a des rencontres qui vous marquent, des personnalités qui vous captivent et des êtres d’une sincérité sans nom. Carla Bruni est tout ça sans même s’en rendre compte… Merci ma Carla pour ta gentillesse, ton talent, ton dévouement (pour avoir fait le lien avec Mme Macron sans même que je ne te le demande.) Il y a des personnes dotées d’une aura merveilleuse, je suis chanceuse d’avoir croisé ton chemin. Baci."

Un message affectueux auquel l'ancienne Première dame a aussitôt répondu, toujours via Instagram. "Ma beauté ma Vitaa. Merci pour tes mots qui me vont droit au cœur . C’est toi le soleil et quel bonheur oui, que nos chemins se soient croisés. Baci cara amica."

Les deux chanteuses semblent décidément sur la même longueur d'ondes !