La chanteuse est atteinte du coronavirus, pour la seconde fois. "Bon bah voilà, 6 jours au top en 2022 et puis… merci le Covid", commence-t-elle à écrire en story Instagram et avec un masque à oxygène sur la bouche et le nez (et le son qui va avec). Enceinte, Vitaa inquiète ses fans, mais l’acolyte de Slimane les rassure illico avec son sens de l’humour habituel. L’interprète d’"À fleur de toi" dévoile en effet son respirateur en vidéo et écrit ceci en légende : "Y’en a qui ont la chicha, moi j’ai ça…"

© INSTAGRAM