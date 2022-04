À 18 ans, la princesse Vittoria de Savoie a décidé de passer à l’action en se rendant en Hongrie pour apporter son aide aux réfugiés ukrainiens. La princesse est la fille aînée du prince de Venise et de l’actrice française Clotilde Courau.

Ce n’est pas la première fois que la jeune fille également titrée princesse de Carignan et marquise d’Ivrea se retrouve sur le devant de la scène. Elle s’était mobilisée via une lettre ouverte au ministre français de l’enseignement concernant les conditions de passage du bac pendant la pandémie. Elle s’est aussi prononcée sur son rôle au sein de la famille royale italienne.

Pour rappel, la monarchie fut renversée en 1946 à l’issue d’un référendum dont les résultats ont souvent prêté à controverse. Les derniers souverains le roi Umberto et la reine Marie José, née princesse de Belgique, sont les arrières-grands-parents de la princesse Vittoria.

Avec une ONG italienne, la princesse a tenu à apporter un peu de réconfort notamment avec des friandises et des jouets aux jeunes réfugiés. Si toutes les monarchies sont mobilisées dans leur pays pour le soutien à l’Ukraine et à l’accueil des réfugiés, aucun membre d’une famille royale régnante ne s’est pour le moment déplacé dans les pays limitrophes à l’Ukraine.

En plus de la princesse Vittoria de Savoie, on peut aussi citer le prince héritier Donatus de Schaumbourg-Lippe, Sarah Ferguson et India Hicks, petite-fille de lord Mountbatten et filleule du prince de Galles qui sont allés quant à eux à la frontière polonaise dans le cadre de la livraison d’aide humanitaire par des associations.

Sur les réseaux sociaux, le prince Emanuele Filiberto, père de Vittoria, n’a pas caché sa fierté quant à l’engagement et la détermination de la jeune princesse.