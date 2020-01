D’après son ami proche Pierre-Jean Chalençon, rencontré ce dimanche au Top Model International, le célèbre directeur de cabaret français serait au plus mal.

"Les aînés, ça me touche beaucoup, confesse celui qui revenait de chez Michou, le roi des nuits parisiennes. "C’est quelqu’un d’un certain âge et qui n’en a malheureusement plus pour trop longtemps. Il ne va pas bien du tout…" Sans en dire plus, la star d’Affaire conclue semblait peinée de la situation. En juin dernier, Michou, figure incontournable de la vie parisienne depuis des décennies, avait fêté ses 88 ans en sa compagnie.