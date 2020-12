"Il y avait beaucoup de pression sur moi"

Attention au coup de vieux. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais la bouille de Mara Wilson est restée gravée dans les mémoires. Dans les années 1990, la fillette crevait l'écran dans des films cultes tels queou encore. À désormais 33 ans, Wilson a fait une rare apparition à la télévision australienne.

Celle qui mène sa vie loin des plateaux de tournage a partagé quelques anecdotes au sujet de sa vie d'enfant-star, pas toujours facile à gérer. "Cela me faisait mal d'entendre les adultes proférer des critiques à mon encontre. C'était dur et injuste. Je ressentais qu'il y avait beaucoup de pression sur moi de la part du monde extérieur", a notamment confié l'auteure, très active sur Twitter.

La jeune femme n'a pas tari d'éloges à propos de Danny DeVito et du regretté Robin Williams, deux acteurs "merveilleux". "Je me rappelle qu'il me chantait des génériques et qu'il faisait des jeux avec moi. Il adorait faire toutes sortes de petites blagues", a-t-elle glissé au sujet de l'acteur américain, décédé en 2014. "Il pouvait être très timide quand il était en tête-à-tête avec des adultes, mais avec les enfants il prenait vie, car ils représentent le public ultime", a-t-elle ajouté avec beaucoup de tendresse à son égard.

L'interview de Mara Wilson, ainsi que son évolution physique, ont laissé les internautes pantois.