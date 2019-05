Avec une fortune personnelle estimée à 300 millions $, Robert Downey Jr fait partie du top 20 des acteurs les plus riches de la planète. Et c’est facile de comprendre pourquoi, vu la manière dont il négocie ses contrats. Alors que Chris Hemsworth et Chris Evans ont signé un contrat de cinq films qui leur rapporte entre 15 et 20 millions $ par production pour incarner respectivement Thor et Captain America (Scarlett Johansson toucherait, elle, 20 millions $ pour le futur Black Widow ), l’interprète d’Iron Man s’est contenté d’un "modeste" cachet de 10 millions par film Marvel. Mais avec une clause supplémentaire dont il serait le seul à profiter selon The Hollywood Reporter : un pourcentage sur les recettes planétaires.

Dans le cas des deux derniers Avengers, par exemple, le bonus n’est activé qu’à condition d’atteindre le milliard et demi au box-office mondial. Un résultat largement dépassé par Infinity War (2,048 milliards $) et déjà quasiment atteint une semaine à peine après la sortie d’Endgame. Il ne fait donc aucun doute qu’il aura de nouveau droit à son petit cadeau. Pour Infinity War, son cachet total s’élevait à 75 millions $ selon The Hollywood Reporter, et il devrait en aller de même, au minimum, pour Endgame.

Cela devrait lui permettre de rejoindre Clint Eastwood à la dixième place des acteurs les plus riches d’Hollywood, avec 375 millions $, à bonne distance des 570 millions $ de Tom Cruise.

Endgame rapporte gros

Les chiffres donnent le tournis. En sept jours à peine, Avengers : Endgame s’est déjà installé à la huitième place du box-office mondial de tous les temps. À portée de fusil de Fast&Furious 7.

Avec 1,481 milliard $ de recettes, il n’est plus devancé dans la catégorie superhéroïque que par deux autres volets d’Avengers, le tout premier (1,518 milliard $) et Infinity War (2,048 milliards $). En Chine (463 millions $ de tickets de cinéma, plus que les 427 millions $ aux USA), il est même déjà le plus gros succès de l’histoire. Et c’est loin d’être fini.