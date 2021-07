Montres, bijoux, cadeaux de mariage,... Voici les différents éléments qui ont été cambriolés dans une chambre d'hôtel où Nabilla logeait pendant qu'elle célébrait son mariage avec l'autre star de la télé-réalité, Thomas Vergara.

"Dans la nuit du 6 au 7 juillet, vers 02H40 du matin, à Chantilly, la chambre d'hôtel de Mme Nabilla Benattia et de M. Thomas Vergara a été la cible d'un vol au cours duquel divers biens mobiliers dont des bijoux et des cadeaux de mariage ont été soustraits par un individu non identifié", a annoncé le procureur, Jean-Baptiste Bladier, dans un communiqué.

Beaucoup d'objets de luxe ont donc disparu et le montant du préjudice est quant à lui assez faramineux. "Les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l'auteur ayant pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte. Le préjudice occasionné est estimé à plus de 150.000 EUR", a ajouté le procureur de la République.

Selon le site Jeanmarcmorandini.com, les objets ont disparu alors que Nabilla venait à peine de les avoir déposés dans la suite de luxe où elle logeait. En moins d'une heure trente, le ou les cambrioleurs ont donc réussi à dérober plusieurs objets qui totalisent une valeur estimée à 150.000 euros.

Dans la chambre à côté de celle de Nabilla et Thomas Vergara se trouvait leur fils Milann et sa nounou.