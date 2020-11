Une nouvelle qu'il a accueillie avec une bonne dose d'humour. "Ma grand-mère regarde ça en se disant : 'C'est mon bébé!'", a-t-il écrit sur le réseau social. En 2019, c'est John Legend qui avait hérité de ce titre honorifique après Idris Elba, l'année précédente.

Talentueux, jeune, engagé et stylé, l'homme "le plus sexy sexy" de l'année a tout pour plaire. L'heureux élu pour cette année 2020 ? Michael B. Jordan. L'acteur de 33 ans, qui a conquis Hollywood et le public grâce à ses performances danset Creed a été désigné par le magazinece 17 novembre. Le "sexiest man alive", très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, a partagé la couv' qui le met à l'honneur sur son compte Instagram.