C’est un grand jour pour Dwayne Johnson. Avec 200 millions de followers sur Instagram et 300 millions tous réseaux sociaux confondus, il devient officiellement, selon ses propres dires, "l’homme le plus suivi des USA, l’Américain le plus suivi dans le monde et, le plus important pour moi, le papa numéro un à la maison". Il aurait pu ajouter le comédien le mieux payé de la planète. Et en plus, il ne manque pas d’humour. C’est trop injuste...