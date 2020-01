Ce dimanche, Matt Pokora a souhaité remercier ses fans pour les nombreux messages de félicitations que ce dernier à reçu suite à la naissance de son fils Isaiah.

" Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie…", confie le chanteur qui avoue se sentir "plus fort et plus responsable que jamais". De son côté, Christina Milian, sa compagne, a posté une première photo de leur petit bout qui a déjà fait le tour de la toile. On le voit couché sur son relax, bonnet noir sur la tête et vêtu d’une chemise à carreaux noir et rouge.