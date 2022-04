Après une pause d'une année, la famille Kardashian a fait son grand retour sur la plateforme Disney +. Cette nouvelle émission, baptisée cette fois-ci "The Kardashian", propose de découvrir les histoires d'amour, les scandales et les séquences de rigolade de l'une des familles les plus célèbres des États-Unis. Suivi par des millions de téléspectateurs, les fans attendaient avec impatience le retour du show emblématique. Un come-back que les Kardashian devaient eux aussi attendre avec impatience quand on sait combien ils ont touché pour le tournage de l'émission.

"L’argent compte toujours. Je pense que quiconque serait stupide de dire que l’argent n’a plus d’importance", a révélé Kris Jenner. Selon le média Variety, la famille Kardashian aurait été payée au moins 100 millions de dollars (soit l'équivalent de 92 millions d'euros) pour dix épisodes. Une somme astronomique qui résulterait des négociations ardues de la doyenne de la famille.

"Nous sommes toutes égales. Cela a certainement joué un rôle parce que nous consacrons une grande partie de notre vie personnelle au divertissement. (...) Mais tout argent n’est pas bon. Cela doit être un bon ajustement, et Hulu était tout simplement la solution idéale pour nous. Il ne peut pas s’agir uniquement d’un gain financier. Cela ne fonctionne pas pour nous", a révélé Khloé Kardashian dans la presse.