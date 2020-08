Dans un style californien pur jus, la demeure s'étale sur plus de 1300 mètres carrés, lovée dans la nature luxuriante de Montecito. Dans ce coin huppé de Santa Barbara, on retrouve notamment Oprah Winfrey qui y a récemment acheté la tout aussi magnifique villa de l'acteur Jeff Bridges. Pour en revenir au Sussex, ils auront à leur disposition 9 chambres pour 16 salles de bains, un terrain de tennis, une salle de fitness, une cave à vins, une salle de cinéma privée et une piscine extérieure. Le lieu idéal pour voir grandir Archie ?