"Nicolas Dupont-Aignan mériterait plus de temps de parole à la télévision parce que son programme politique pour la France est très bon", écrit ainsi sur Twitter la star de 87 ans, dévouée corps et âme à la lutte contre la maltraitance faite aux animaux. "C’est aussi un grand défenseur des animaux. Il est injuste qu’il soit autant oublié par les médias." Voici les propositions du candidat de Debout la France sur le bien-être animal et qui a séduit Brigitte Bardot.

Si Nicolas Dupont-Aignan n’a pas proposé la fin de l’élevage intensif, il souhaite rendre la vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs et encourage un "élevage de qualité", la création d’un label "Bien-être animal" et de tendre vers la fin de l’abattage sans étourdissement. Sans oublier la création d’un fonds national d’aide aux associations de protection animale pour "aider les refuges et des milliers de bénévoles qui prennent soin des animaux abandonnés".