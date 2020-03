Sans surprise, c'est David Beckham qui trône en tête des suffrages...

Dans le cadre d'une enquête basée sur 1324 répondants, le site Ticketgum.com a dévoilé les footballeurs que la gent féminine trouvait les plus attractifs. Hélas, pas de Diable rouge dans ce recensement de haute-volée...

Derrière l'ancienne gloire de Manchester United, désormais à la retraite, qui pointe en tête (avec plus d'un cinquième des voix), on retrouve exclusivement des joueurs encore en activité. C'est le cas du gardien de Tottenham, Paulo Gazzaniga (15%), qui accède au deuxième rang tandis que Ruben Loftus Cheek, le médian de Chelsea, ponctue le podium avec 13,75% des suffrages.

Les deux meilleurs joueurs de la planète Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont, quant à eux, classés huitième et neuvième avec respectivement 6,25% et 5%. On notera également la présence d'un Français, en la personne d'Olivier Giroud (6e, 7,5%). Enfin, le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, conclut ce Top 10.