"C’est incroyable l’influence que ces célébrités ont sur leurs abonnés. Du point de vue des marques, cela vaut chaque centime dépensé." Le site hopperhq.com, qui analyse les statistiques des photos Instagram, a publié le classement des célébrités qui gagnent le plus par publication. En tête, on retrouve la plus jeune des demi-sœurs de Kim Kardashian, Kylie Jenner, qui surclasse son aînée grâce à la marque de make-up Kylie Cosmetics. Avec 141 millions d’abonnés, à tout juste 21 ans, la star encaisse plus d’1,2 million de dollars par publication. La chanteuse Ariana Grande la suit avec 996 000 dollars alors qu’elle possède 20 millions de followers de plus. Plus loin, à la 5e position, on retrouve Selena Gomez gagnant 886 000 dollars, bien devant son ex Justin Bieber à la 10e place avec 722 000 dollars. Jackpot !