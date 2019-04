Alors que Meghan Markle doit accoucher d’ici peu, celle-ci aurait dépensé des sommes astronomiques pour l’arrivée du royal baby.

À tel point qu’elle a gagné le surnom de "Duchess of excess" ! Selon le Sun, depuis le début de sa grossesse, la duchesse du Sussex aurait dépensé plus de 100 000 livres sterling, soit environ 115 000 euros : 8 700 livres pour ses séances d’acupuncture régulières, 1 300 livres pour ses dix séances d’hypnobirthing - une méthode pour donner naissance plus facilement - ou encore plus de 30 000 livres pour un spa de luxe pour la baby room.

Mais surtout, Meghan Markle semble avoir voulu transformer leur Frogmore Cottage en demeure feng shui en faisant installer une unité d’énergie verte à 50 000 livres dans son jardin afin d’offrir à son futur enfant une alimentation équilibrée. Quand on aime, on ne compte pas !