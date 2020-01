"J’étais en larmes à cause de la douleur" , avait confié le 22 décembre dernier Madonna sur Instagram au sujet de ses soucis de santé.

La star de 61 ans évoquait ainsi des blessures qui pourraient être "irréversibles" si elle ne se repose pas. "Je dois accepter qu’il n’y a pas de honte à être humaine et à appuyer sur le bouton pause." La diva a toutefois pu se consoler dans les bras de son nouveau toy boy, qui n’est autre que son danseur Ahlamalik Williams, 36 ans plus jeune qu’elle. Né en avril 1994, celui qui avait participé en 2013 à Michael Jackson One du Cirque du Soleil est le fils d’un officier de la US Navy et d’une mère qui travaille dans la justice.