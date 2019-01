Elle apparaît en une du tabloïd The Sun et montre une demeure cossue et conviviale.





Avant de déménager au printemps aux alentours du château de Windsor, le prince Harry et la princesse Meghan continuent d'habiter à Londres, à Kensington. Et pourtant, ça n'est pas en ville qu'ils passent le plus de temps. Dès qu'ils le peuvent, ils rejoignent les Cotswolds et sa nature tranquille et chic pour séjourner dans leur fermette rénovée, non loin des Beckham ou encore des Clooney.

The Sun a pu se procurer une photo d'où l'on voit cette ancienne fermette du 18e siècle rénovée, avec une grande terrasse, plantée dans un paysage agréable. Une maison plutôt simple et familiale, loin des fastes des châteaux de la Cour anglaise.

C'est dans cette demeure de 4 chambres et deux cuisines à 2.5 millions de livres, dans un coin tranquille du Oxfordshire que le couple se sent "à la maison", d'après The Sun. Il se sent bien moins observé. Ensemble, Harry et Meghan profitent de longues balades avec les chiens et invitent leurs amis, tout simplement.

Après la naissance du bébé, ils continueront à y aller, la demeure ayant été louée pour 2 ans.