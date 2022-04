Dans une vidéo YouTube, Mark Zuckerberg, a révélé le surnom peu flatteur mais "affectueux" que lui donnent certains employés de Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp.



Lors de cette récente interview avec Tim Ferriss, un animateur de podcast, le patron de Meta a expliqué que ses employés l'appellent "l’œil de Sauron". "Certaines personnes avec qui je travaille dans l’entreprise, ils le disent affectueusement, mais je pense qu’elles associent parfois ma concentration à l’Œil de Sauron".

Sauron est le nom de l'antagoniste légendaire de la trilogie de J.R.R Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Son œil de flammes est dépourvu de paupière, logé en haut d'une tour, et scrute sans relâche sans que rien ne lui échappe. Peu flatteur mais le patron a indiqué qu'il appréciait la comparaison.

Une explication? Les équipes de Meta se sentiraient écrasées par le regard pesant de Mark Zuckerberg au quotidien.



"On me dit: 'Tu as cette quantité inépuisable d’énergie pour aller travailler sur quelque chose, et si tu diriges cette énergie sur n’importe quelle équipe, tu vas juste la brûler'", explique-t-il. Il tempère ensuite cette comparaison en expliquant privilégier un mode de management qui va droit au but et permet de donner des retours immédiatement.