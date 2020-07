Hopper HQ a publié un classement des personnalités les mieux payées pour un post sponsorisé sur Instagram. Les montants oscillent entre 600 000 et 900 000 euros le post.

La firme britannique Hopper HQ a en effet réalisé le top 10 des stars les mieux payées pour un post sponsorisé sur Instagram. A savoir quand elles vantent les mérites d'une marque sur les réseaux sociaux.

Qui sont ces dix personnalités qui ont remporté le jackpot cette année? Le classement va du joueur de football brésilien Neymar avec 623.600 euros par post sponsorisé à... l'acteur Dwayne 'The Rock' Johnson avec près de 900.000 euros par post sponsorisé (898.695 euros pour être précis).

Entre eux deux, on retrouve notamment la chanteuse Taylor Swift avec 639.000 euros, Justin Bieber avec 662.000 euros (et son ex Selena Gomez avec 751.000 euros), Beyoncé avec 682.000 ou encore Ariana Grande avec 755.000, Kim Kardashian avec 760.000 mais aussi le joueur de football portugais Cristiano Ronaldo avec 787.000 et Kylie Jenner avec 873.000 euros.

Le top 10

1. Dwayne "The Rock" Johnson - 898.695 euros par publication

2. Kylie Jenner - 873.000 euros par publication

3. Cristiano Ronaldo - 787.000 euros par publication

4. Kim Kardashian - 760.000 euros par publication

5. Ariana Grande - 755.000 euros par publication

6. Selena Gomez - 751.000 euros par publication

7. Beyoncé Knowles - 682.000 euros par publication

8. Justin Bieber - 662.000 euros par publication

9. Taylor Swift - 639.000 euros par publication

10. Neymar - 623.600 euros par publication