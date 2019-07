Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos (ici en photo), vient de perdre son statut de la personne la plus riche du monde en laissant la moitié de sa fortune - estimée à 119 milliards d’euros - à son épouse Mackenzie. Après 25 ans de mariage et 4 enfants, son ex-femme devient ainsi la 22 e fortune mondiale avec un divorce à hauteur de 38 milliards d’euros (sans compter les 20 milliards d’actions Amazon.com).

Cette dernière a toutefois décidé de donner une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives.

Quand les stars se séparent

Après les 60 milliards de Jeff et Mackenzie Bezos (un nom de famille prédestiné ?), on note Rupert Murdoch et Anna Murdoch Mann dont le divorce a coûté plus d’1,8 milliard au magnat des médias australien pour son divorce de 2013 après ses 14 ans de relation. Depuis, il s’est remarié avec le mannequin Jerry Hall, ex-femme de Mick Jagger. Viennent ensuite Mel Gibson et Robyn Moore. Celle avec qui l’acteur est resté marié 27 ans et qui est la mère de sept de ses neuf enfants a obtenu la moitié de sa fortune, soit 375 millions d’euros.

Le divorce entre l’acteur Arnold Schwarzenegger et Maria Schriver ? 330 millions d’euros après 25 ans de mariage. Michael Jordan et Juanita ? L’ancien joueur de basket a versé 148 millions d’euros à la mère de trois de ses cinq enfants, après 17 ans de mariage. Harrison Ford et la scénariste Melissa Mathison ont mis fin à leur mariage de 21 ans, en 2004. À l’issue du procès, elle a reçu entre 75 et 103 millions d’euros, leur collection d’œuvres d’art, six avions, divers biens immobiliers et la moitié des droits d’auteur des DVD et des films, qui ont été tourné par l’acteur pendant leur mariage. On parle ensuite de 90 millions entre le golfeur Tiger Woods et la mannequin Suédoise Elin Nordegren. Ou encore de 88 millions entre Steven Spielberg et Amy Irving et 80 millions pour l’idylle rêvée entre Madonna et Guy Ritchie.

Enfin, le couple Kevin Costner et Cindy Silva - amoureux depuis l’école - s’est soldé par un cachet de 70 millions d’euros. Et James Cameron, qui a été marié cinq fois, a vécu un quatrième mariage désastreux avec l’actrice Linda Hamilton. Marié avec elle depuis seulement deux ans, quand il est tombé amoureux de Suzy Amis (alias Lizzy Calvert) sur le tournage de Titanic, Linda a obtenu 44 millions d’euros en retour.