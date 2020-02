Les derniers portraits officiels de Felipe et Letizia d’Espagne dataient de 2010!

Dix photos ont été publiées mardi dernier par le couple royal d’Espagne, parmi lesquelles les portraits officiels du couple qui seront accrochés dans les administrations et collectivités de l’État. Les dernières dataient du temps où Felipe et Letizia étaient encore prince et princesse des Asturies. La série, signée d’une jeune photographe, Estela de Castro, inclut les filles du couple, Leonor et Sofia. À noter que pour ce shooting royal, Letizia a décidé de porter des robes déjà vues lors d’occasions officielles, de même que ses filles qui avaient mis des robes en tweed qu’elles portaient lors de la dernière fête nationale, le 12 octobre 2019. Ces beaux clichés insistent sur le côté naturel et détendu de la famille.