Vous regardez un film ou écoutez une chanson à la radio et voulez en savoir plus sur l'acteur ou la chanteuse. Quoi de plus normal que de sortir votre smartphone et de chercher des informations sur un moteur de recherche. Or, attention, certaines personnalités sont particulièrement aimées des hackers. En effet, ces derniers utilisent des noms célèbres pour abriter de faux sites web ou des contenus vidéo. L'entreprise McAfee a ainsi dévoilé quelles personnalités françaises étaient le plus enclines à être utilisées par des hackers. Surprise: l'une d'entre elle est belge et se trouve dans le trio de tête. Ainsi, Angèle occupe la deuxième position, derrière Jamel Debbouze et devant Rémi Gaillard.

On retrouve également des célébrités telles que Léa Seydoux, Marion Cotillard, David Guetta, Kad Merad, Shy'm, Maître Gims, Patrick Bruel et bien d'autres.

"Le grand public n'est pas toujours conscient que les recherches effectuées en ligne présentent un risque, et n'imagine pas forcément les conséquences préjudiciables que peut entraîner la compromission de données personnelles en contrepartie de l'accès à des informations concernant des stars, de la musique, des émissions de télé ou à leurs films préférés", explique l'expert en chef de la sécurité chez McAfee, dans un communiqué de presse.