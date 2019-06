Victime d’un hacker qui la menaçait de balancer tout sur les réseaux sociaux, Bella Thorne a été contrainte de dévoiler ses photos nues sur Twitter.

"Pendant trop longtemps, je t’ai laissé avoir un avantage sur moi et j’en ai assez, écrit ainsi l’égérie Disney Channel de 21 ans qui vient de sortir son premier livre. Je publie cela car c’est ma décision, tu ne pourras rien me prendre de plus."