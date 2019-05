Tombée enceinte un mois avant la duchesse de Sussex, son business est même devenu lucratif.

"Je gagne entre 200 et 1000 livres par prestation", soit entre 230 et 1158 euros déclare celle qui a, du coup, laissé tomber son métier de réceptionniste. "C’est lorsque j’ai vu Meghan dans la série Suits en 2011 que j’ai remarqué des similitudes entre nous : les mêmes cheveux bruns, le même teint tacheté, et les mêmes yeux noisette."