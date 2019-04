Le pirate le plus célèbre du grand écran serait recasé. Le Daily Mail l'affirme : Johnny Depp est en couple avec Polina Glen, une danseuse originaire de Saint-Pétersbourg, depuis un an déjà. L'acteur de 55 ans aurait flashé sur elle lors d'une soirée à Los Angeles en 2018. Et apparemment, la jeune femme ne savait même pas qui il était au moment où il est venu se présenter.

Depuis, ils seraient devenus inséparables. Polina l'aurait suivi lors de sa tournée avec son groupe, les Hollywood Vampires, en mai dernier et elle aurait même emménagé chez lui dans la plus grande discrétion. "Tout est frais et léger. Elle n'en a pas après son argent, elle a les pieds sur terre et je pense que c'est ce qu'il aime chez elle parce qu'elle n'a rien à voir avec les gens de Los Angeles", assure la source dans des propos traduits par Paris Match. Un petit tacle envers Amber Heard ?