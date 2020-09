Pierre Palmade était l'invité de Cyril Hanouna sur la plateau de Touche pas à mon poste lundi soir. Outre les nombreuses critiques des téléspectateurs sur les réseaux sociaux concernant le comportement de l'humoriste de 52 ans qui s'est défendu de ne pas être bourré ou défoncé mais plutôt d'avoir une conjonctivite , ce dernier y est allé de plusieurs petites confidences

Présent pour la promo de son nouveau spectacle "Pierre Palmade joue ses sketches", où il reprend quelques-uns de ses shows les plus connus, il a abordé sa longue carrière mais également sa participation aux Enfoirés. Après quatre ans d'absence, il a finalement fait son grand retour cette année dans la célèbre troupe et a expliqué pourquoi il l'avait boycotté. "A 23 ans, j'étais la coqueluche. J'étais le plus jeune au milieu de Souchon, de Patricia Kaas, de Goldman et Cabrel. Et puis j'ai vieilli et des petits jeunes sont arrivés. Ils ne m'ont pas reconnu. Il n'y avait pas la même fête. C'est devenu plus sage" explique-t-il sur le plateau de C8.

Cette année, Pierre Palmade a décidé de faire son come-back avec les Enfoirés. "Là, je vais y retourner quand même. C'est le seul endroit où on peut faire rire 16 000 personnes"

Rendez-vous donc du 13 au 18 janvier 2021 à la Halle Tony Garnier de Lyon.