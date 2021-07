Diffusés pour la première fois à la fin des années 1990, les Télétubbies ont charmé des millions d’enfants à travers le monde. Aujourd’hui encore, le générique du programme télé résonne et émerveille toujours plusieurs générations de bambins. D’autant plus que l’identité du célèbre bébé soleil et ricaneur a été dévoilée il y a peu.

Grâce au magazine Flair, une nouvelle information, secrète jusqu’ici, a été révélée concernant l’amie de Tinky-Winky, Dipsy et Po. En effet, la personne qui faisait la voix française de Laa-Laa, le Télétubbie jaune, n’était pas une inconnue pour la population noire, jaune et rouge. Derrière la bonne bouille du fameux 3e larron de la bande se cache en effet Saskia, jeune chanteuse belge, connue pour ses morceaux "Dans ma tête" ou "La mer". Une petite anecdote jamais dévoilée jusqu’ici à propos de la série télévisée britannique jeunesse (365 épisodes de 25 minutes créés par Anne Wood et Andrew Davenport). "Petite, j’ai été la voix de Laa-Laa dans les Télétubbies", a-t-elle confié au magazine féminin belge.