"Vous avez besoin d'un psy"

"Les photos sont floues, car mon téléphone n'arrêtait pas de bouger donc voilà pourquoi. Je les ai prises hier pour m'amuser. Je ne montre jamais mes fesses sur Instagram et non, je ne porte pas de string. Donc bon, voilà mes fesses mesdames et messieurs", a-t-elle écrit, vêtue d'un body fluo et d'une veste en fourrure noire.

Sur le réseau social, certains followers ont fait part de leur agacement après cette énième publication délurée. "Je désactive mes notifications", "le feed de Britney a encore moins de sens que la série Lost", "vous avez besoin d'un psy immédiatement", ont écrit certains internautes désabusés.

Pour rappel, Britney Spears a rendez-vous au tribunal le 23 juin pour tenter de mettre fin à sa mise sous tutelle.