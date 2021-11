Les accusations de viol dont a fait l’objet Ary Abittan, acteur connu pour son rôle dans Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ?, ont fait grand bruit ces derniers jours dans les médias. Elles en ont également étonné plus d’un. Parmi eux, Bernard Montiel. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’ancien présentateur de Vidéo Gag a pris la défense du comédien qu’il connaît visiblement assez bien. “Je le défends parce que je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes. Il est toujours extrêmement correct, c’est un mec archi honnête donc vraiment, je ne crois pas à cette histoire”, a-t-il déclaré à Cyril Hanouna.

Des propos qui n’ont pas été au goût de tout le monde. Depuis, l’animateur se fait incendier sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Izia Higelin a également tenu à prendre la parole. Choquée, la fille de Jacques Higelin a publié une ancienne vidéo dans laquelle Bernard Montiel interviewait sa mère, Aziza Zakine, dans le cadre de La Une est à vous. “Vous êtes très jolie… C’est pratique pour chanter aussi”, lançait d’emblée le présentateur visiblement charmé par la prestation que venait d’offrir la chanteuse. “Chez vous, les femmes en général sont plus voilées que ça non ?”, lui demande-t-il avant d’ajouter qu’elle a “un très joli décolleté”.

“Quand je te vois dire sur TPMP il y a quelques mois que ton ami PPDA est ‘juste’un gros lourdaud, puis hier soir toujours sur TPMP (décidément quelle belle émission) qu’Ary Abbitan est vraiment un type formidable, je pense toujours à cette super interview que tu as fait de ma maman fin 80”, écrit Izia Higelin en commentaire à côté de la vidéo.

Le soir même de la diffusion de la vidéo, Bernard Montiel a exprimé son incompréhension sur le plateau de Touche pas à mon poste. “Je comprends qu’elle défende sa mère. […] Je suis quand même très choqué. Qu’est-ce qu’il y a de choquant dans ce que j’ai dit ? C’est de la maladresse ? J’étais nul ? Parce que j’ai dit qu’elle était très belle, j’étais troublé par sa beauté […]”, a-t-il déclaré. “J’avoue que j’étais séduit par cette femme avec laquelle je me suis très bien entendu d’ailleurs, puisqu’en sortant on s’est embrassés, on s’est salués, etc. C’est une femme formidable, elle a été délicieuse. Sa chanson était top.”

Contacté par nos soins, l’animateur a préféré ne pas évoquer le sujet.