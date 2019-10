Aristide (Premiers Baisers) a bien changé. 25 ans après la série, voici le visage de l’acteur François Rocquelin.

Dans les années 90, celui qui s’est aujourd’hui reconvertit dans le théâtre jouait le personnage d’Aristide, un jeune homme au look atypique, maladroit et malheureux en amour, dans de nombreuses séries d’AB Productions (Le Miel et les Abeilles, Premiers Baisers ou Les Années fac.) François Rocquelin