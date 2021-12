Rien à envier ?



Comme le rapporte la presse britannique, une Américaine de 26 ans a fait tourner les têtes grâce à une pépite de friperie dénichée chez Goodwill, célèbre chaîne de seconde main. Rachel Connealy n'a déboursé que 3 dollars pour sa robe de mariée et elle a fait un carton sur TikTok où les comparaisons avec la duchesse de Sussex ont fusé. "J'ai cru que vous étiez Meghan Markle" ou "encore vous ressemblez à Meghan" , lui ont écrit des internautes sous le charme. Outre-Manche, on va jusqu'à dire que cette trouvaille est plus belle que la célèbre pièce Givenchy et que la jeune femme n'a rien à envier à l'actrice. Une chose est sûre, les Britanniques ont toujours la dent dure.