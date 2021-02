Yunice Abbas a, il y a quelques jours, sorti un livre dans lequel il explique comment il a volé Kim Kardashian lors d'un braquage devenu célèbre mondialement et réalisé en octobre 2016 où, lui et 4 hommes âgés entre 60 et 72 ans, ont réussi à voler près de 9 millions d'euros de bijoux à la star américaine. Considéré comme le plus important vol commis sur un particulier depuis vingt ans en France, une large part du butin n'a toujours pas été retrouvée.

Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'un des "Papys Braqueurs" comme on les surnomme, Yunice Abbas, a dévoilé comment il s'y était pris pour entrer dans la suite de Kim Kardashian.

"Nous nous sommes habillés avec des k-way et des casquettes de policiers. Des trucs qu'on trouve au cinéma d'habitude et qu'on a achetés sur internet et sur les réseaux sociaux. L'un de mes collègues et moi nous sommes restés cagoulés et le troisième était à visage découvert. Ce dernier a frappé à la porte en criant 'Police, police, ouvrez!'".

Pour les recevoir: le concierge de Kim Kardashian. "Il disait derrière la porte 'oui oui je viens' et quand il a ouvert il nous a dit 'vous voulez de la drogue? Vous voulez de la drogue?'"

Croyant avoir à faire avec la police, le concierge se laisse faire et laisse les malfrats pénétrer dans la suite de Kim Kardashian. "Je l'ai vite mis à terre en lui faisant une petite balayette et puis c'était parti", conclue celui qui, par son ouvrage, tente de rétablir sa vérité avant le procès qui aura lieu très bientôt.