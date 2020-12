Cette application permet aux personnalités d’être rémunérées pour réaliser des messages personnalisés d’anniversaire ou de mariage pour leurs fans. S’il faut compter 300 dollars en moyenne pour obtenir une vidéo, les montants varient entre une poignée de dollars et… 2 050 pour l’animatrice transgenre Caitlyn Jenner. Mais, avec ses messages vendus à 160 dollars, l’acteur de la série The Office Brian Baumgartner est celui qui a généré le plus de gains sur Caméo. Plus d’1 million selon Brut, l’application percevant 25 % des cachets des comédiens, chanteurs, sportifs et autres influenceurs, sosies et même animaux célèbres. Si ce business du selfie ou de l’autographe rémunéré se pratiquait déjà lors des Comic Con, le Covid a propulsé la plateforme qui existe depuis 4 ans et compte désormais plus de 30 000 talents. Cameo, qui vend aussi des échanges en direct, a permis de compenser le manque de revenus des artistes par les temps qui courent, en leur permettant de garder un lien avec leurs fans. Certaines stars reversent même l’entièreté ou une partie de leurs gains à des associations.