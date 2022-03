"Ridicule"

Ce lundi 28 février, c'est dans une nuisette en dentelle noire transparente laissant apparaître son ventre (très) rond que la compagne d'A$AP Rocky est apparue à la Fashion Week. Une tenue Dior 100% assumée qui lui vaut le titre de "tenue de grossesse la plus sensationnelle à ce jour" selon Vogue. La future maman a assisté défilé Automne/Hiver 2022-2023 de la maison française. Pour autant, le look de la chanteuse n'a pas mis tout le monde d'accord. "Vraiment limite Rihanna. (...) Juste pour mémo, tu es sur le point de devenir mère, donc les tenues publiques doivent suivre non !? Il y a une ligne rouge entre sexy et vulgaire !", ou encore "c'est ridicule", ont pesté certains internautes.