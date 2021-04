Mercredi, Elizabeth II a eu 95 ans, un anniversaire qui n’a pas été fêté en raison de son deuil. La souveraine compte le règne le plus long avec 69 années. Mais sans l’arrivée d’une femme dans la vie de son oncle le roi Edward VIII, le destin d’Elizabeth n’aurait pas été celui qu’il fut.

Wallis Warfield voit le jour en 1896 en Pennsylvanie. Son père qui souffre de tuberculose, meurt lorsqu’elle a 4 mois. Élevée par sa mère et des oncles, on lui cherche dès que possible un bon parti pour se marier. En 1916, elle épouse un officier de marine Earl Winfield Spencer qui est basé en Asie. Elle le rejoint en Chine. Il a toujours été rapporté que c’est dans ce pays que Wallis apprit des techniques de massage érotiques qui "envoûtèrent" plus tard le roi Edward VIII.

En 1927, le couple divorce et Wallis se remarie avec Ernest Simpson (dont elle garda le nom) qui est à la tête d’une entreprise de transport maritime.

C’est en janvier 1931 qu’elle fait la connaissance de David, prince de Galles, fils aîné du roi George V...