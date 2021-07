Wentworth Miller, star de la série “Prison Break”, a confié dans un long message sur Instagram avoir été diagnostiqué autiste il y a un an, en plein confinement. “Comme tout le monde, la vie en confinement m’a privé de certaines choses. Mais dans le calme et l’isolement, j’ai trouvé des cadeaux inattendus, des réponses”. L'acteur de 49 ans ajoutant que cette annonce avait été “un choc, mais pas vraiment une surprise” pour lui.

La star détaille le processus qui a amené a lui diagnostiquer son autisme. "J'ai d’abord reçu un diagnostic informel, précédé d’un auto-diagnostic et enfin un formel. C’était un processus long et imparfait qui aurait besoin d’être adapté et revu, selon moi. Je suis un homme d’âge moyen, pas un enfant de 5 ans."

"J'étais suicidaire"

L'acteur, très discret depuis la fin de Prison Break en 2009, a aussi fait savoir qu'il ne souhaitait pas devenir un porte-parole de cette pathologie complexe. “Actuellement, je souhaite surtout mieux comprendre. Je dois réexaminer cinq décennies vécues à travers un nouveau prisme. Cela prendra du temps. En attendant, je ne veux pas courir le risque d’être soudainement une voix trop bruyante et mal informée pour toutes les personnes atteintes d’autisme. Historiquement, beaucoup de choses ont été dites sur les personnes autistes, ça, je le sais. On a parlé à leur place. Je ne souhaite pas faire plus de mal.”

Les réseaux sociaux ont souvent été son exutoire. Wentworth Miller avait notamment partagé sa dépression sur Facebook en 2016. “En 2010, j’étais presque à la retraite et je me faisais discret pour plusieurs raisons, tout d’abord parce que j’étais suicidaire”. Son coming out, annoncé officiellement en 2013, n'avait rien arrangé. En révélant au monde entier son homosexualité, l'acteur a eu du mal a sortir de sa dépression. Il s'est donc à nouveau confié à ses fans sur Instagram au sujet de son autisme.