"Violations du règlement"

"Si nous souhaitons préciser qu'il a été demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment", a écrit l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars, dans un communiqué. Ce mercredi 30 mars, on apprenait qu'une procédure disciplinaire venait d'être ouverte pour "violations du règlement de l'Académie, ce qui inclut les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l'intégrité de l'Académie".

L'actrice Whoopi Goldberg, membre de l'institution, avait d'ores et déjà prévenu que Will Smith risquait gros et qu'il y aurait "des conséquences à son action". Le comédien pourrait se voir suspendre ou radier de l'Académie, qui compte des milliers de membres. La question de l'"action disciplinaire" sera discutée le 18 avril et l'acteur a 15 jours pour se manifester par écrit pour expliquer son geste plus avant.