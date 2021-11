C'est une étonnante révélation que vient de faire l'un des plus grands acteurs américains d'Hollywood. Lorsqu'il était enfant, le père de Will Smith était un alcoolique violent.explique-t-il dans son bouquin.

William C. Smith Senior, le père de l'acteur, avait des soucis avec l'alcool. Le père de famille frappait sa femme. "Quand j'avais 9 ans, j'ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête si fort qu'elle s'est effondrée. Je l'ai vue cracher du sang. Cet instant, probablement plus que n'importe quel autre dans ma vie, a défini la personne que je suis", raconte l'acteur dans son livre.

Will Smith en a longtemps voulu à son paternel suite à cette scène gravée dans sa mémoire. Même s'il a réussi à lui pardonner, il explique qu'il désirait s'en prendre à son père à un moment en particulier.

"Une nuit, alors que je le conduisais délicatement de sa chambre vers la salle de bain, une obscurité s'est installée en moi. Le chemin entre les deux pièces passe par le haut des escaliers. Enfant, je m'étais toujours dit que je vengerais un jour ma mère. Que quand je serai assez grand et assez fort, que je ne serais plus un lâche, je le tuerais. Je me suis arrêté en haut des escaliers. Je pourrais le pousser vers le bas et m'en tirer facilement", peut-on lire dans un passage glaçant.

Heureusement le jeune homme n'a pas franchi le pas. Durant le reste de sa vie l'acteur a ressenti une véritable culpabilité qui l'a longuement rongée et qu'il a combattu à travers ses succès. "Dans tout ce que j'ai fait depuis lors - les récompenses et les distinctions, les projecteurs et l'attention, les personnages et les rires - il y a eu une série d'excuses subtiles à ma mère pour mon inaction ce jour-là. Pour l'avoir laissée tomber sur le moment. Pour ne pas avoir tenu tête à mon père. Pour avoir été un lâche."