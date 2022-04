Après avoir donné une gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith doit faire face à une nouvelle humiliation. En effet, August Alsina, 29 ans, a entretenu une relation secrète avec Jada Pinkett Smith, 50 ans, en 2020. Le chanteur est désormais sur le point de signer un contrat pour sortir un livre sur leurs ébats amoureux.

Will Smith avait déjà avoué que sa femme "ne croyait pas au mariage conventionnel". Ses aveux étaient arrivés après que Jada Pinkett Smith ait fait sensation lorsqu'elle a confirmé qu'elle avait eu un "enchevêtrement" avec August Alsina.



Les proches de August Alisna ont révélé au journal britannique The Sun que leur histoire extra-conjugale était en ce moment au centre d'une guerre d'enchères entre les éditeurs. Un contrat de plusieurs centaines de milliers de dollars est à la clé.

"August a toujours soutenu que Will lui avait donné la permission de coucher avec Jada, ce qu'ils ont publiquement nié." Le proche en question révèle au tabloïd britannique qu'August pourrait expliquer "comment il a passé du temps à vivre dans des maisons appartenant à Will lorsqu'il se trouvait à l'étranger en tournage".



"Il sait que beaucoup de gens sont fascinés par son histoire et il est heureux de la raconter."