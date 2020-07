Récemment, la femme de Will Smith a avoué avoir eu une relation extraconjugale. Une révélation qui a fait grand bruit. 50 Cent a notamment apporté son grain de sel à l'histoire, ce qui a fait sortir l'acteur de ses gonds.

Dans son émission Red Table Talk, diffusée sur Facebook, Jada Pinkett Smith a avoué face à son mari l'avoir trompé, alors que le couple faisait une pause à l'époque. "Il y a quatre ans et demi, j’ai entamé une relation amicale avec August Alsina et nous sommes devenus de très, très bons amis. Et tout a commencé avec lui parce qu'il avait besoin d’aide et je voulais l’aider avec sa santé, son état mental. (...) Nous avions rompu. Nous avions décidé de nous séparer pour un moment", confesse-t-elle.

Une révélation qui en a choqué plus d'un, dont 50 Cent. Ce dernier a d'ailleurs publié une conversation qu'il a eue avec Will Smith sur le sujet, et dans laquelle l'acteur s'emporte. Aux premiers abords, les deux artistes ont l'air en très bons termes, 50 Cent prend des nouvelles de Will Smith, mais la situation a vite dégénéré.

"Pourquoi t'a-t-elle dit ça dans une émission, pour que tout le monde le voie ?", s'interroge 50 Cent. Ce à quoi l’acteur répond : "Nous avions rompu, alors elle a fait sa vie et moi j'ai fait la mienne". Mais 50 cent n'en reste pas là et en remet une couche, il a ainsi lancé à Will Smith: "Elle a dit qu'ELLE seule pouvait autoriser quelqu'un, à lui exploser le derrière". Une remarque qui n'a pas plus du tout au principal intéréssé qui lui a rétorqué d'aller se faire fou***. Une réponse que 50 Cent n'a pas eu l'air de comprendre, il a d'ailleurs fait part de son incompréhension en postant ladite conversation sur Instagram.

Néanmoins, les rumeurs sur le sujet vont bon train. Sur Twitter, beaucoup d'internautes affirment que la conversation est le résultat d'un montage. Pour l'instant, Will Smith n'a pas encore réagi. Affaire à suivre donc.